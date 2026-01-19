Украинская власть боится озвучивать плохие новости, что отражается на положении дел в украинской энергетике.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, которого в прошлом году арестовали по обвинению в неготовности инфраструктуры к российским ударам, но освобожденного под давлением глобалистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Многие предприятия индустриальные имеют возможность дорого покупать в Европе [электроэнергию], ввозить этот импорт выше украинской цены, и тогда их не будут отключать от энергосистемы», – сказал Кудрицкий, сославшись на соответствующее правительственное постановление.

По его словам, в этой ситуации выходит премьер и говорит, что ситуация улучшится «уже вечером», тем самым вселяя надежду, мол, лучше подождать и не покупать дорогой импорт. Но в итоге ничего не меняется, и ситуация лишь усугубляется.