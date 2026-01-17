«Проблема гнилой системы», – полковник СВР о том, почему Россия отвечает лишь «озабоченностями»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия до сих пор пожинает плоды «святых девяностых», когда формировались многие кадры, до сих пор отвечающие за внешнюю политику страны.

Об этом на заседании клуба «Улица Правды» заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В зале прозвучал вопрос: почему США, когда им надо, «очень спокойно выходят из международного права», в то время как Москва «упорно следует этой логике действий»?

«Два года мы отступаем. Что предпринять – не в виде очередного заявления МИДа и выражения глубокой озабоченности?» – спросил зритель.

Безруков ответил, что это «проблемы гнилой системы, которая была создана, понятно когда, понятно кем, и до сих пор не преодолена».

«Она в глубочайшем кризисе. Есть страна, которая хочет идти вперёд. А есть система, которая не хочет идти вперёд, потому что ей было хорошо в той системе, которая была 30 лет. Которая саботирует всё, что может. Такие потери, как Сирия и всё остальное – против нас играют игроки, у которых больше денег и опыта. Такие результаты будут, пока нами управляют троечники. У американцев есть великолепное выражение. «Пятёрочники нанимают пятёрочников, четвёрочники нанимают троечников». У нас высшее руководство – это в основном четвёрочники (пятёрочников там очень мало), которые нанимают тех, кто им не опасен – троечников», – с горечью отметил бывший разведчик.

Он подчеркнул, что максимальная возможность «троечников» – это выполнение приказа.