«Размер имеет значение»: Россия не должна отступать от «Стамбула»

Европа готова бесконечно содержать украинскую армию, лишь бы не посылать своих людей на войну.

Об этом политолог Юрий Баранчик заявил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас, когда идет речь о пакете мирных предложений, многие наши эксперты стали говорить: да нет никакой проблемы, если Украина будет иметь армию в 600 или 800 тыс. Они все равно не смогут ее содержать…

Здрасьте. Европа спокойно найдет 5-10 млрд в год, чтобы просто содержать этих ребят в казармах. Чтобы они ели, пили, тренировались. Нет проблем, лишь бы их люди не воевали», – сказал Баранчик.