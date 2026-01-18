«Размер имеет значение»: Россия не должна отступать от «Стамбула»

Елена Острякова.  
18.01.2026 21:32
  Москва
Европа готова бесконечно содержать украинскую армию, лишь бы не посылать своих людей на войну.

Об этом политолог Юрий Баранчик заявил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас, когда идет речь о пакете мирных предложений, многие наши эксперты стали говорить: да нет никакой проблемы, если Украина будет иметь армию в 600 или 800 тыс. Они все равно не смогут ее содержать…

Здрасьте. Европа спокойно найдет 5-10 млрд в год, чтобы просто содержать этих ребят в казармах. Чтобы они ели, пили, тренировались. Нет проблем, лишь бы их люди не воевали», – сказал Баранчик.

Он считает, что Россия должна жестко настаивать на условиях, выдвинутых ею на переговорах в Стамбуле весной 2022 года.

«У Украины на тот период была численность армии в 250-280 тыс человек. А мы говорили о том, что необходимо привести ее к 80-85 тыс человек. Я считаю, что мы должны очень четко выставлять требования по этому параметру», – заключил Баранчик.

