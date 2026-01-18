«Мясника и мародёра Буданова готовят на замену Зеленскому» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
18.01.2026 20:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 419
 
Дзен, Конфликт, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Назначенный на должность главы Зе-офиса начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (признан террористом в РФ) ради самопиара погубил самый элитный спецназ Украины.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня по Буданову непопулярное мнение. Я не считаю его патриотом Украины. Да, он военный формально, у него есть воинское звание. Но я считаю его деятельность вредоносной для украинской армии. И я полагаю, что на новом месте вредоносность этого персонажа не уменьшится.

Я считаю, что Буданов – это очень негативный персонаж для украинской армии, и вообще в контексте войны. Я докажу, у меня есть убеждение, что этот человек вреден в контексте этой войны.

Он деклассировал Главное управление разведки. Он уничтожил элитный спецназ ГУР. На его руках кровь наших солдат и офицеров, самых элитных подразделений, которые пролили свою кровь не ради каких-то достижений или борьбы с врагом, а ради пиара конкретно этого персонажа.

И ему это не простится, совершенно точно. И мало того, я убежден, что он делает это не просто из дурости или шкурных побуждений, а это злонамеренные действия», – уверен Бекренев.

Он считает, что Буданов является ставленником «нескольких менеджеров Зеленского», которые уже осознали политическую бесперспективность бывшего клоуна – и пытаются взрастить новую марионетку.

«Буданов – один из тех 5-6 мародеров, кто наживался на мобилизации. Сколько он продал справок на выезд за границу, сколько он продал мест в ГУР, когда люди числятся в ГУР, а занимаются своими делами.

Это десятки миллионов долларов, на самом деле. Если не сотни. Там деньги немалые под ним ходили», – добавил укро-офицер.

Метки: ,

