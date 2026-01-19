Украинский комбат требует от министров и депутатов «убить по паре русских»

Игорь Шкапа.  
19.01.2026 17:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 516
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинская власть должна брать в руки оружие и на собственном примере показывать людям, как надо воевать.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора», депутатом ВР прошлого созыва заявил командир батальона ударных беспилотных систем 46-1 бригады ВСУ Сергей Лукашов, в свое время занимавший должность начальника Днепродзержинского райуправления полиции.

Украинская власть должна брать в руки оружие и на собственном примере показывать людям, как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Знаете, почему власти провалили мобилизацию полностью на сегодняшний день? Потому что реально власть не может показать пример – делай, как я. Должны быть первые лица государства, которые когда-то занимали должности, принимали решения в масштабах государства. И они должны своим примером показать солдатам: посидеть в тех окопах, поуправлять этим дроном, выстрелить из гранатомета, убить пару русских», – призывал укро-комбат Лукашов.

По его мнению, для примера представители власти могут еще отправить на фронт своих дедей.

«К сожалению, они этого не делают. И поэтому мы удивляемся, почему у нас провалена мобилизация. Потому что власть стоит в сторонке от мобилизации. Проблема мобилизации, оказывается, – это только проблема ТЦК и полицейских, которые ловят этих бедняг на улицах. А власть не причастна к этому – ни областные администрации, ни районные, ни кабмин, ни президент. Это их это не касается. Поэтому мы видим, что комплект в бригадах на сегодняшний день 20 процентов», – резюмировал Лукашов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить