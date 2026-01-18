Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Раньше нацисты называли их российскими шпионами — украинцами, но предателями. А тут попросту заявили — «сотрудники ГРУ».

Итак, СБУ отчиталась об очередном разоблачении «диверсионной группы РФ» в Одессе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По заданию врага фигуранты готовили атаки на дислоцируемые в регионе силы ВСУ с помощью так называемых «сбросов» с гражданского квадрокоптера».

Однако «херои» — как всегда сработали на опережение — и задержали вражин накануне запланированного запуска БПЛА, когда у них уже была готова боевая часть для сброса и имелась «цель» для удара — одна из локаций вояк.

«Как установило расследование, одним из фигурантов оказался 49-летний местный предприниматель, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску «легких заработков», — сообщили в СБУ…

И все растерялись — так он завербованный подневольный, жаждущий «легких денег», или все же реальный сотрудник ГРУ?..

«По материалам дела, сначала фигурант получил от оккупантов квадрокоптер, а затем достал из схрона два кг пластида и комплектующие для взрывного устройства и снарядил ими беспилотник. Затем привлек своего 47-летнего знакомого, который помог ему разведать места наибольшего сосредоточения украинских войск. Обнаруженные «локации» они обозначили на гугл-картах и «отчитались» куратору из России».

И опять непонятно — почему действующие сотрудники отчитываются?..

Но так как гестаповцы не сочинили задержанным биографии в духе «уголовники-рецидивисты», «наркоманы» или, на худой конец, «шизофреники», как в случае с одесситкой, развернувшей в центре города русский флаг, что-то в этом деле нечисто.

А задержаны партизаны были якобы при подготовке воздушного удара. При обыске у них нашли квадрокоптер со взрывчаткой, автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, боевую гранату Ф-1 и прочее оружие.

Мужикам вменяют «государственную измену» и «пособничество в совершении госизмены». Это пожизненное.

И тут вопрос: а кто сказал, что они считают нацистскую Украину своим государством? Как и добрая половина вынужденных украинцев. Тем более, в Одессе…

А происходящее — мир наизнанку, когда истинные изменники судят как раз тех, кто не изменял своей Родине.

Остается надеяться, что партизаны доживут до обмена.