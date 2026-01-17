Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заход контингента какой-либо из стран НАТО на Украину будет иметь смысл, только если это подразделение вольётся в состав действующего корпуса ВСУ, обладающего куда большим боевым опытом, нежели Североатлантический блок.

Об этом на канале PolitБюро заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий предположил, что натовские войска на Украине «будут проходить стажировку у ВСУ».