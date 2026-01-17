Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Рано или поздно тот нажим, с которым командование ВСУ в последнее время бросает подразделения в контратаки на всех участках фронта, «приведёт к изменению баланса».

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Важнейшее обстоятельство прямо почти по всей линии фронта. Начиная с Нового года, ситуация характеризуется прямо возрастающим количеством контратак украинской армии. Она контратакует на многих участках бесконечно, особенно в Гуляйполе. Там от 5 до 12 атак в день вообще бывает. Это всё в рамках «активной обороны». То же самое касается многих других участков, но там прямо особенно это видно. Это, конечно, рано или поздно приведет к изменению баланса. Но, в общем, вот это очень важное обстоятельство, что Украина просто бесконечно контратакует, и это отмечают все», – сказал Ширяев.