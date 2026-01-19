«Трамп нас сливает!» – украинский политолог
Дональд Трамп фактически обрёк Украина на гибель, прекратив поставки ракет к «Пэтриотам». Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп фактически сливает Украину, буду называть вещи своими именами. Ракеты к Пэтриоту – их же где-нибудь во Львове не произведешь, равно как ни в одной европейской стране. Только в США.
Очевидно, что вопрос прекращения помощи Украине коснулся не только наступательных, но и оборонительных вооружений – таких, как системы ПВО.
И в полной мере вот как раз российская угроза энергосистеме, которая может превратиться в ближайшие дни в гуманитарную катастрофу невиданных для Европы масштабов», – сказал Золотарев.
«Но Трампа как-то не сильно это волнует. Его волнуют фантазии относительно Гренландии, но конкретная беда на Украине постольку-поскольку.
Он говорит: я ваш единственный козырь, как он дает понять Зеленскому. Но в чем это выражается? Возможно, в Давосе он поставит вопрос ребром: либо мои 28 пунктов. Либо живите с европейцами, продолжайте воевать.
Но учтите, что из 90 миллиардов, которые вам пообещали европейцы, до Украины дойдет в лучшем случае 30. Остальное пойдёт на закупки вооружения европейским производителем. Козырь козырем, а по итогам получается, что карта бита», – обрисовал ситуацию укро-эксперт.
