Дональд Трамп фактически обрёк Украина на гибель, прекратив поставки ракет к «Пэтриотам». Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп фактически сливает Украину, буду называть вещи своими именами. Ракеты к Пэтриоту – их же где-нибудь во Львове не произведешь, равно как ни в одной европейской стране. Только в США.

Очевидно, что вопрос прекращения помощи Украине коснулся не только наступательных, но и оборонительных вооружений – таких, как системы ПВО.

И в полной мере вот как раз российская угроза энергосистеме, которая может превратиться в ближайшие дни в гуманитарную катастрофу невиданных для Европы масштабов», – сказал Золотарев.