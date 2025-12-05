Победа над Россией оказалась ничем не подкрепленными иллюзиями, – трезвый голос в Бундестаге

Запад переоценил возможность Украины нанести поражение России, и сейчас переговорные позиции стали значительно хуже, чем были раньше.

Об этом с трибуны Бундестага заявил депутат Сёрен Пеллманн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Еще до 2022 Украина, на самом деле очень богатая природными ресурсами и земельными угодьями, превратилась в самую бедную страну в Европе. Так что стратегический потенциал с самого начала оценить было очень сложно. Краткосрочные украинские победы в 2022 году изначально заставили многих считать желаемый исход войны вполне достижимым. Призывы западных государств ко все новым санкциям и все новым поставкам оружия, многим из них, казались более уместными, чем переговоры», – напомнил Пеллманн.

Политик считает, что срыв переговоров в Стамбуле в 2022-м году стал катастрофой для Украины:

«Хотя шансы на успех переговоров в то время можно рассматривать по-разному, срыв переговоров был катастрофой для всей страны, которая терпит бедствие.

Окно военных возможностей военных закрылось, Россия адаптировалась к ситуации, сгруппировала войска, военный импульс изменился. Теперь стало бесконечно труднее вести наступающего противника к окончанию войны, с таким количеством санкций и военной помощи для Украины. Стратегия военного восстановления, скажем честно, потерпела неудачу…

Надежды на внутренние перемены в России также разбились. Эти упрямые цели основывались в основном на западных иллюзиях, а не на военных и, уж тем более, не на политических фактах. Вместо заявленной лучшей переговорной позиции Украины долгое время оставалась только проигрышная оборонительная борьба».