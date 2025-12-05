Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США и Россия синхронно послали неприятный для ЕС и НАТО сигнал. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», к такому выводу приходит «Европейская правда», дочерний портал близкого к глобалистам антироссийского пропагандистского издания «Украинская правда».

В публикации указывается, что впервые за более чем четверть века проходившая в Брюсселе встреча глав МИД стран – членов НАТО прошла без участия госсекретаря США, что стало «громким дипломатическим сигналом».

Кроме того, Марк Рубио не было и на параллельно проходившей встрече министров ОБСЕ в Австрии.

«Здесь подобное бывало несколько раз в столетии, но каждый раз являлось признаком американского демарша. Да и сейчас формальные объяснения Вашингтона о «занятости» и «графике» кажутся явно искусственными. Все поняли это решение как сигнал со стороны США», – продолжает издание.

Более того, отказался ехать на саммит ОБСЕ и Сергей Лавров.

«Вероятное значение этих шагов звучит угрожающе для Европы. Речь идет о том, что США и Россия сейчас готовятся к такому мирному урегулированию, которое разрушит послевоенный порядок в Европе и вообще в мире. Речь идет о возможном признании оккупированных украинских территорий российскими – выполнении одного из требований Кремля, на которое в Вашингтоне многие готовы согласиться», – переживает автор материала.

Он апеллирует к тому, что фундаментом ОБСЕ является Хельсинкский заключительный акт, в котором государства Запада и советского блока договорились о принципе нерушимости границ.

«Именно на него постоянно ссылается Украина, отстаивая недопустимость признания российскими оккупированных территорий РФ. Но теперь принцип нерушимости границ подвергает сомнению не только Россия, но и США. Не является ли это реальной причиной совместного игнорирования ими заседания организации? Ответ на этот вопрос остается открытым, пока не согласованы мирные договоренности, над которыми работают Вашингтон и Москва. Но то, что новая архитектура безопасности Европы и мира, по мнению части переговорщиков, может не включать уважение к границам, сформированным после Второй мировой войны – является свершившимся фактом», – резюмирует «ЕП».

Отметим, что первым принцип нерушимости границ в Европе, заложенный в Хельсинском акте, нарушил как раз Запад, отторгнув от Сербии ее исконную часть Косово и Метохию.