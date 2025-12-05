Польский журналист: Признание поражения Украины приведёт к смене власти в Киеве, Варшаве и Берлине

Анатолий Лапин.  
05.12.2025 11:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 395
 
Германия, Дзен, ЕС, Политика, Польша, Россия, Украина


Не только диктатор Зеленский, но и Берлин с Варшавой отказываются признавать поражение Украины, поскольку это вызовет смену власти в европейских столицах.

Об этом на конференции в Германии заявил польский журналист Ян Опелька, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы назвали требования, то есть не членство Украины в НАТО, а уступки территории, которую Россия завоевала или частично еще не завоевала, но хочет завоевать. И, конечно, Украина не хочет с этим соглашаться, хотя среди украинского населения сейчас все больше и больше людей, которые могут представить себе такое компромиссное решение.

Но, конечно, руководство не сможет себе этого представить, потому что, конечно, это означало бы и для украинского руководства, что такого руководства больше не будет…

И я думаю, что это, кстати, один из ключевых моментов всех препятствий, в том числе и со стороны Европы, чтобы попытаться хотя бы как-то наладить диалог с Россией. Потому что европейские правительства тоже очень четко определились в своей политике. И, в конечном итоге, они должны были бы признать, что война проиграна, но это, конечно, также привело бы к беспорядкам в наших странах, в Польше и в Германии, то есть все те, кто сейчас находятся на этой позиции, что Украина должна победить или что территориальных уступок быть не может», – считает Опелька.

