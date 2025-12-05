Не только диктатор Зеленский, но и Берлин с Варшавой отказываются признавать поражение Украины, поскольку это вызовет смену власти в европейских столицах.

Об этом на конференции в Германии заявил польский журналист Ян Опелька, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.