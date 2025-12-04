Коц: Пора декоммунизировать украинские порты и потопить пару зерновозов с запрещёнкой

Украина без доступа к Чёрному морю – это и историческая справедливость, и безопасность мирового судоходства. Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очевидно, что Украину надо отрезать от Чёрного моря, во-первых, чтобы мир не имел проблем на Чёрном море. Во-вторых, это исторические российские территории, нам нужен сухопутный коридор в Приднестровье и т.д. …. Еще во время нашего выхода из зерновой сделки я говорил, что выгода от этого выхода нам совершенно неочевидна. Я тогда говорил, что эта зерновая сделка больше выгодна нам, чем украинцам. … В итоге теперь мало того, что выход с наших баз Черноморского флота превратился в лотерею. Причем, с неочевидным прицелом на успех. Украина ещё и очень серьезно нарастила свой морской экспорт, который сейчас исчисляется миллиардами долларов, причем, не только зерна, а сегодня до 30% экспорта металлопродукции проходит как раз морем», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что если у Украины не будет портов, это на миллиарды перекроет бюджет, а во-вторых, лишит Киев возможности выходить в мировой океан с морскими дронами на каких-нибудь зерновозах.