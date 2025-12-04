Конец мечтам Вучича: Хорватия заблокирует путь Сербии в ЕС
Министр обороны Хорватии Иван Анушич пригрозил не допустить вступления Сербии в Евросоюз, если Белград не сообщит о судьбе хорватов, пропавших без вести в ходе гражданской войны 1991–95 годов во время распада Югославии.
«Конечно, их вступление в Евросоюз также будет снято с повестки дня», – цитирует чиновника Dnevno.hr, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Речь, как правило, идёт о боевиках сепаратистских неоусташеских формирований – их участники либо были похоронены в братских могилах, либо расстреляны в ходе бессудных актов возмездия за этнические чистки сербскими ополченцами и военнослужащими Югославской Народной Армии.
Связываться с этим вопросом Белграду не хочется, поскольку хорватская сторона только ищет повод, чтобы повесить на страну-соседку репарации за «агрессию» и «военные преступления».
В начале июля 2023 года, по случаю десятой годовщины вступления Хорватии в ЕС, премьер Андрей Пленкович обещал решать двусторонние проблемы с соседними странами, не блокируя их европейский путь.
Но теперь, когда стало ясно, что мирного прогресса с сербами не наблюдается, Анушич от имени премьер-министра заявил о возможной блокаде пути Сербии в Союз, что вызвало одобрение значительной части хорватской общественности, в том числе ветеранского населения.
Напомним, что президент Сербии Александр Вучич продолжает настаивать на перспективе вступления в Евросоюз, хотя поддержка евроинтеграции среди населения стабильно снижается. ЕС требует от Сербии признания независимости захваченного сепаратистами края Косово.
Бывший вице-премьер РФ, а ныне сенатор Дмитрий Рогозин заявлял, что настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.
«Европейский Союз имеет деньги, имеет колоссальный бюджет. Он может себе позволить финансировать войну. НАТО — это в основном такая трещотка пропагандистская, потому что НАТО только лишь регулирует вопросы стандартов военных бюджетов, они должны быть не менее двух процентов, и, собственно говоря, политические консультации, за исключением, конечно, большой войны, когда у них начинает работать группа ядерного планирования.
Но в целом, ещё раз говорю, Европейский Союз для нас противник гораздо более опасный, чем НАТО, с моей точки зрения», – сказал Рогозин.
