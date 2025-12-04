«Це просто зрада»: украинская чемпионка выбрала Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине новая громкая зрада в мире спорта. Недавно шуму наделала смена гражданства украинским гимнастом, серебряным призером Олимпийских игр 2024 года, четырехкратным чемпион Европы Ильей Ковтуном.

И хотя теперь он стал хорватом по паспорту, то есть гражданином отнюдь не вражеской для Украины страны, его сразу же на самом высоком уровне объявили предателем.

Но тут подоспела мегазрада. Выступавшая за сборную Украины вице-чемпионка мира и Европы по прыжкам в воду София Лыскун приняла решение получить российское гражданство.

В интервью «Известиям» после получения паспорта РФ она рассказала, что ей «прилетали предъявы» за общение с русскими спортсменами и тренерами.

«У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: «Спорт вне политики». Но первые, кто попали под удар, — конечно же мы, спортсмены», — рассказала Лыскун.

Кроме того, сыграл свою роль и чисто спортивный фактор.

«У нас все тренеры — гимнасты или батутисты. Как человек совершенно из другой отрасли может тебя чему-то обучить? В течение последних лет в спорте на Украине я понимала, что не расту», — заявила чемпионка.

Это интервью привело в бешенство президента НОК Украины Вадима Гутцайта, прокомментировавшего ситуацию украинскому сайту «Чемпион».