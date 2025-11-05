Украина объявила предателем олимпийского призера, сбежавшего из Киева
Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года, четырехкратный чемпион Европы украинский гимнаст Илья Ковтун, принявший решение выступать за Хорватию, обвиняется у себя на родине в предательстве.
Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Левый берег» заявил президент Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион 1992 года Вадим Гутцайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Издание обратило внимание, что одной из проблем украинского спорта стала смена спортивного гражданства.
«Последний крупный пример — это Илья Ковтун, предавший Украину», – тут же заявил Гутцайт.
Интервьюер удивился такой формулировке.
«А как иначе сказать? Я читал последнее его интервью… Это ужасно. Он сказал, что не чувствовал поддержки от Украины и украинцев… Вся Украина болела за него, а теперь это выслушивать. Как он только сменил гражданство, я пытался быть толерантным, относиться к нему с уважением, но сейчас нет.
Он с первых дней войны уехал в Хорватию, Украина помогала ему во всем, в том числе финансово. Перед Олимпийскими играми тренер Ковтуна попросила, чтобы в олимпийском поселке находилась не только она, но и ее муж, потому что он тоже помогает. Мы сделали все, чтобы он тоже там был», – жалуется глава НОК Украины.
Он добавил, что Ковтун получил государственную награду и деньги за серебряную медаль Олимпийских игр.
«Он в Киеве с начала полномасштабного вторжения не был, и ему ни слова никто не сказал. После всего этого он говорит, что не чувствовал поддержки? Промолчал бы уже, честное слово. Говорить такое, когда в Украине идет война, когда наша страна истекает кровью… Есть и другие спортсмены, сменившие гражданство. Я считаю, что для них это не лучше, потому что здесь они были героями, а там никто», – негодует Гутцайт.
