Украина объявила предателем олимпийского призера, сбежавшего из Киева

Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года, четырехкратный чемпион Европы украинский гимнаст Илья Ковтун, принявший решение выступать за Хорватию, обвиняется у себя на родине в предательстве.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Левый берег» заявил президент Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион 1992 года Вадим Гутцайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Издание обратило внимание, что одной из проблем украинского спорта стала смена спортивного гражданства.

«Последний крупный пример — это Илья Ковтун, предавший Украину», – тут же заявил Гутцайт.

Интервьюер удивился такой формулировке.

«А как иначе сказать? Я читал последнее его интервью… Это ужасно. Он сказал, что не чувствовал поддержки от Украины и украинцев… Вся Украина болела за него, а теперь это выслушивать. Как он только сменил гражданство, я пытался быть толерантным, относиться к нему с уважением, но сейчас нет. Он с первых дней войны уехал в Хорватию, Украина помогала ему во всем, в том числе финансово. Перед Олимпийскими играми тренер Ковтуна попросила, чтобы в олимпийском поселке находилась не только она, но и ее муж, потому что он тоже помогает. Мы сделали все, чтобы он тоже там был», – жалуется глава НОК Украины.

Он добавил, что Ковтун получил государственную награду и деньги за серебряную медаль Олимпийских игр.