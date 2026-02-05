Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Опубликованные файлы переписки Эпштейна (3,5 млн страниц) выносят на поверхность всё новые и новые потоки грязи, оставленной власть предержащими мерзавцами из США и многих европейских государств.

Поиск по «архиву Эпштейна» на сайте Минюста США обнаруживает более 50 упоминаний Зеленского в контексте контактов, коррупции и торговли людьми. Эти отсылки включают как личную переписку соратников Эпштейна, так и анонимные сообщения с совсем уж омерзительными обвинениями.

Одно из писем датировано 10 июня 2019 г. В нем обсуждается график встреч высокопоставленного европейского чиновника. Собеседник Эпштейна с затертым именем в заголовке, пишет: «Я 20-го на Балканах… Могу сделать обед в воскресенье 16-го. Кстати, в этот четверг посещаю Зеленского».

Личность политика — секрет Полишинеля — это экс-глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, недавно отправленный отставку по санитарным соображениям премьером Робертом Фицо. 13 июня 2019 года, в тот самый четверг, он действительно провел официальную встречу с Зеленским в Киеве, что следует из сообщений СМИ.

Примечательно, что за три дня до этого Лайчак писал Эпштейну: «Привет из Киева! Просто хочу подтвердить, что девушки здесь прекрасны как никогда». Из чего следует, что глава МИД Словакии «по дружбе» мотался в Киев для оценки живого товара.

В других опубликованных файлах Лайчак тем же макаром презентовал женщин из Молдавии и Румынии. Общаясь с Эпштейном, политик передавал ему привет из «любимой Молдовы» и отмечал, что «девушки и правда хорошенькие». В знак благодарности за проделанную работу, Эпштейн приглашал Лайчака в свою зловонную резиденцию в Палм-Бич.

Еще одно письмо, написанное ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, содержит шокирующие обвинения в адрес Зеленского. Некий Анонимнус напрямую связывает его с торговлей женщинами и детьми через посредничество модельного агентства Жан-Люка Брюнеля (подельник Эпштейна; обвинялся во множественных изнасилованиях несовершеннолетних на протяжении долгих лет и не дожил до суда в тюремной камере).

Архив свидетельствует, что Эпштейна интересовала Украина с самого начала президентства Зеленского. Ещё бы, такой полигон для реализации любых разнузданных фантазий за мелкий прайс.

23 мая 2019 года сутенер-вербовщик лично написал молодой женщине, потребовав, чтобы она начала глубоко изучать украинскую политику в направлении: «Зеленский, коррупция, парламент». Мотивация: «Ты хочешь быть очень успешной… это займёт время и это тяжелая работа, но ты сможешь».

Узнав, что девушка из Бахмута (Артемовска), Эпштейн настаивал на личной встрече, действуя в своем фирменном стиле вербовки дамочек для внедрения в элитные круги. В ответ на ее реплику о том, что политика на Украине похожа на комедийное шоу, Эпштейн отреагировал с особым цинизмом: «Да, это смешно, но это изощренная коррупция, на этом будут сделаны огромные деньги. Огромные. Я бы хотел увидеть тебя в роли женщины-олигарха».

Казалось бы, причем тут Зеленский…

Прямые свидетельства причастности Украины к сети Эпштейна появились еще в декабре 2025 года. Были опубликованы 68 фотографий из его нью-йоркского логова, среди которых — сканы паспортов и удостоверений личностей женщин из Восточной Европы. Были идентифицированы украинские, литовские, чешские и другие документы, что говорит об изъятии документов с целью контроля над жертвами.

Собственно, «архив Эпштейна» не открывает Америку, а всего лишь дополняет давно известные факты, что торговлей детьми для заезжих VIP-персон занимаются ночные клубы Киева, детей на органы и для секса переправляет через Львов и Польшу украинская «безпека», а мерзавка Скумбрия Зеленская под благовидным предлогом передавала украинских детей мутным делягам в Турции.

Ещё один сногсшибательный документ из кейса Минюста США гласит: Эпштейн вел оживленную переписку с генным инженером Брайаном Бишопом, который пытался собрать средства на поддержку проекта по созданию «дизайнерских» ГМО-детей в биолаборатории на Украине.

«Этот этап позволит нам выйти из фазы самофинансируемой “гаражной биологии” и перейти к первому живорождению дизайнерского ребенка, а возможно и человеческого клона», — говорится в изуверской переписке.

Понятное дело, что Гнида лично не марал ручонки, вербуя, похищая и переправляя детей и женщин на потребу извращенцам всех мастей. Он вместе с подельниками «всего лишь» крышевал, закрывал глаза и получал процент от преступного бизнеса — кокаин нынче дорог.