Бортник предлагает перехитрить Россию круглогодичными учениями НАТО
Украина может перехитрить Россию, которая не соглашается на размещение иностранных войск в этой стране после завершения войны.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил киевский политолог Руслан Бортник.
По его словам, если Украина получит сильные гарантии безопасности, то большой необходимости в размещении иностранных контингентов не будет.
«Тем более что всегда можно приглашать западные контингенты на учения, которые могут идти круглогодично. Тем более что всегда присутствуют штаты инструкторов, всегда присутствует штат сотрудников посольств, охраны посольств. Тут такое поле на самом деле для манёвра при желании.
В Японии до сих пор полноценной армии формально нет, да? А она есть. В Германии не было армии в период между Первой и Второй мировыми войнами формально, но она была. Поэтому это всё технические вопросы. Если есть желание договориться, то можно договориться. Если нет желания договориться, то нельзя договориться», – предлагает хитрить Бортник.
