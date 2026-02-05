Бортник предлагает перехитрить Россию круглогодичными учениями НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина может перехитрить Россию, которая не соглашается на размещение иностранных войск в этой стране после завершения войны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил киевский политолог Руслан Бортник.

По его словам, если Украина получит сильные гарантии безопасности, то большой необходимости в размещении иностранных контингентов не будет.