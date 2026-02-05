Бортник предлагает перехитрить Россию круглогодичными учениями НАТО

Игорь Шкапа.  
05.02.2026 12:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 388
 
Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украина может перехитрить Россию, которая не соглашается на размещение иностранных войск в этой стране после завершения войны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Украина может перехитрить Россию, которая не соглашается на размещение иностранных войск в этой стране...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его словам, если Украина получит сильные гарантии безопасности, то большой необходимости в размещении иностранных контингентов не будет.

«Тем более что всегда можно приглашать западные контингенты на учения, которые могут идти круглогодично. Тем более что всегда присутствуют штаты инструкторов, всегда присутствует штат сотрудников посольств, охраны посольств. Тут такое поле на самом деле для манёвра при желании.

В Японии до сих пор полноценной армии формально нет, да? А она есть. В Германии не было армии в период между Первой и Второй мировыми войнами формально, но она была. Поэтому это всё технические вопросы. Если есть желание договориться, то можно договориться. Если нет желания договориться, то нельзя договориться», – предлагает хитрить Бортник.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить