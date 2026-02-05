Не менее десяти тысяч польских наемников уже погибли на Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Dialogue Works» заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Кстати, те «Хаймарсы», которые взрываются, за их штурвалами сидят американцы. Взрываются «Патриоты». Знаете, в полном составе батарея «Патриот» — это 94 человека. Это механики, операторы, командиры и все остальные.

94 человека – и это не украинцы. Они не успели подготовить столько расчётов для «Патриотов». Базовый курс подготовки механика для «Патриота» длится 54 недели. Офицеры проходят полугодовой курс, операторы чуть меньше. Это долго.

Немцы говорят: «О, мы дали им две батареи «Патриот». Так вот, угадайте, кто сидит за этими батареями? Это немцы. И когда эти «Патриот» уничтожают, в этих машинах горят немцы или американцы, или британцы, или поляки. Это не украинцы.

Так что в Европе много людей, которые отправились на встречу со «святым Бандерой». Поляки, например, потеряли около десяти тысяч», – заявил Крапивник.