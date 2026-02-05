Укро-посол в ООН верещит: Россия усилила удары в 30 раз

05.02.2026 12:35
  (Мск) , Киев
Интенсивность российских воздушных ударов по Украине возросла в 30 раз по сравнению с началом СВО, а западная помощь, напротив, снизилась. Самостийная держава находится на грани коллапса.

Об этом в эфире немецкому ТВ заявил украинский постпред в ООН Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интенсивность российских воздушных ударов по Украине возросла в 30 раз по сравнению с началом...

«То, что мы получаем, сравнимо с тем, что мы видели в начале войны, это было почти четыре года назад. Но жестокость и количество ракет и беспилотников, выпущенных по нашим городам в день, ночные полёты увеличились в 30 раз, а то и больше.

И мы, к сожалению, не в состоянии сохранить энергетическую инфраструктуру. И вот теперь вся страна находится на грани коллапса», –стенает  Мельник.

По его словам, европейцы так и не поставили Киеву необходимые системы ПВО, а «давление, исходящее от США, к сожалению, всё ещё слишком мало».

