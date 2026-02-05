На Украине на высочайшем уровне действует система вербовки сатанистов
Ставшее достоянием общественности увлечение черной магией экс-главы Зе-офиса Андрея Ермака во многом объясняет, почему российские бойцы на Донбассе часто находили сатанинские капища на бывших позициях ВСУ. Эта идеология сознательно внедрялась в ВСУ, чтобы облегчить расправу над русским населением.
Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил работавший в зоне СВО спецкор Александр Егорцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В 90-х мне приходилось работать по сатанинским организациям, по ритуальным убийствам в Центре судебной психиатрии. И вот сейчас, в начале СВО, мы воочию увидели сатанинское капище. Это начало апреля 2022 года, между Ясиноватой, Авдеевкой и Горловкой. Поселок Верхнеторецкое.
С разведчиками ДНР мы отправились после боев, когда выбили украинских военных с их позиций. И внизу под горой на окраине населенного пункта возле гаража был обнаружен вот этот сатанинский алтарь.
Нам важно было зафиксировать: сатанинские пентаграммы, в которые вписана козья морда. Потом эти же самые символы мы увидели во время сдачи пленных азовцев на Азовстали. У них татуировки – эти же самые пентаграммы и козьи морды», – сказал Егорцев.
«Мы думали, что это единичный случай: какие-то сумасшедшие, увлекающиеся сатанизмом. Но потом такие же сообщения об обнаружении таких же капищ стали поступать с разных участков фронта.
Вы это видели под Волчанском, из ЛНР, потом сообщения из Херсонской области, из Запорожской области. Точно такое же капище обнаружено под Мариуполем. Оказалось, что это целая система сатанинской вербовки в рядах ВСУ.
И сейчас, когда вскрываются увлечения магией со стороны Ермака и первых лиц украинского государства – ясно, что это не случайно.
Зато нам стало ясно, почему с такой легкостью украинские военные, прежде всего нацбатальоны, били и стреляли в спину женщин и детей в Мариуполе.
Когда люди практикуют такие ритуалы, все человеческое у них напрочь отшибается. То есть это не игра, это не отдельная группа отморозков, это совершенно серьезно внедряемая среди бойцов ВСУ сатанинские организации», – подытожил спецкор.
