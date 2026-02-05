Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ставшее достоянием общественности увлечение черной магией экс-главы Зе-офиса Андрея Ермака во многом объясняет, почему российские бойцы на Донбассе часто находили сатанинские капища на бывших позициях ВСУ. Эта идеология сознательно внедрялась в ВСУ, чтобы облегчить расправу над русским населением.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил работавший в зоне СВО спецкор Александр Егорцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 90-х мне приходилось работать по сатанинским организациям, по ритуальным убийствам в Центре судебной психиатрии. И вот сейчас, в начале СВО, мы воочию увидели сатанинское капище. Это начало апреля 2022 года, между Ясиноватой, Авдеевкой и Горловкой. Поселок Верхнеторецкое. С разведчиками ДНР мы отправились после боев, когда выбили украинских военных с их позиций. И внизу под горой на окраине населенного пункта возле гаража был обнаружен вот этот сатанинский алтарь. Нам важно было зафиксировать: сатанинские пентаграммы, в которые вписана козья морда. Потом эти же самые символы мы увидели во время сдачи пленных азовцев на Азовстали. У них татуировки – эти же самые пентаграммы и козьи морды», – сказал Егорцев.