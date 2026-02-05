Накачанные антироссийской пропагандой зрители британского «Sky News» потребовали объяснений по поводу слов генсека НАТО Марка Рютте, который во время визита в Киев обронил фразу, что Украине «необходимо сделать трудный выбор».

Отдуваться пришлось профессору Лондонского королевского университета Майклу Кларку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он что – на стороне США и считает, что придётся отдать территории? Я так не думаю. Я прочитал официальное заявление НАТО о визите Рютте, это стандартное заявление. Он в Верховной раде сказал всё, что и следовало ожидать: вам сейчас тяжело, мы всегда были с вами, мы непоколебимы в своей решимости. Не было ничего, что бы указывало на смягчении его позиции. Он просто обязан был сказать что-то в этом роде. Да, в частной беседе он мог сказать им: послушайте, вам придётся уступить. Не думаю, что они с этим согласятся. Но я не слышал от Рютте такого, и если бы он сказал это так, что это действительно бы означало смягчение позиций, думаю, это бы заметили. Я не видел такого в утренних сводках новостей», – комментировал Кларк вопрос слушателя.

Ведущий всё равно уточнил: «то есть, это не смягчение позиций, а принуждение со стороны генсека НАТО к тому, чтобы украинцы начали уступать?».

«Я об этом не знаю. Может, Рютте сделал какое-то спонтанное замечание. Он хотел, чтобы Белый дом подхватил его слова, и показал, что он делает всё возможное для поддержки Америки и думает о так называемых мирных переговорах. Но это не подтверждено. Когда мы дослушаем, чем закончатся переговоры в Абу-Даби до конца недели, у нас будет более чёткое представление о том, что происходит, о том, каковы, позиции сторон»,– изворачивался британец.

Отметим, что, помимо выступления в Раде, на совместной пресс-конференции Рютте фактически прилюдно призвал Зеленского договариваться с Москвой.