Генерал ВСУ: На определенных участках «Рубикон» уничтожил всех операторов наших дронов

Игорь Шкапа.  
05.02.2026 12:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 795
 
Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ четко вычислили слабые места ВСУ и наносят критический урон в тех сферах, на которые делала ставку Украина.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Он говорит, что украинцы «побежали за дронами», но БПЛА не являются панацеей.

«И самое главное – побежали за дронами, но забыли о людях. Вот русские четко вычислили слабые места в украинской армии и уже с лета прошлого системно начали охоту не за техникой ВСУ, хотя это тоже, но их львиная львиная доля усилий направлена ​​на поиск и уничтожение операторов дронов. И они создали огромное количество подразделений под общим названием «Рубикон» и значительно уменьшили наши наступательные возможности.

На определенных участках определенные бригады были вынуждены отступать, потому что были уничтожены все те, кто управляли украинскими дронами. И лишь через полгода поднялся вопрос о формированиие подразделений, которые были бы сделаны по образцу тех же самых «рубиконов». У нас это сделано? Нет», – возмущается генерал.

Метки: , , ,

