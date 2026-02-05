Российский дипломат: Зеленский же угрожал нам блэкаутом, а Лондон это поощрял. Вот и получили

Анатолий Лапин.  
05.02.2026 11:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 60
 
Дзен, Киев, Россия, Спецоперация, Украина


Блэкаут в Киеве связан с тем, что в городе сосредоточено до 50% производств в интересах ВСУ. Кроме того, украинцам стоит вспомнить, как диктатор Зеленский угрожал оставить Москву без света.

Об этом в эфире «Сhannel 4 News» заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Блэкаут в Киеве связан с тем, что в городе сосредоточено до 50% производств в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Около года назад мы полностью воздерживались от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Но Украина в свою очередь успешно атаковала несколько нефтеперерабатывающих заводов и объектов нефтедобычи на территории России.

Так и было, и это всячески поощрялось Лондоном и другими западными столицами. Они говорили, что у Украины это хорошо получается.

После разговора с президентом Трампом президент Путин сказал, что мы готовы на месяц приостановить удары по объектам энергетической инфраструктуры друг друга. Так мы и сделали, но Украина продолжала наносить удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам по всей России.

И в то время Зеленский говорил: «Да, русский народ должен страдать. Он должен понять, что такое шантаж, что такое блэкаут и что такое трудности». Мы это помним, так что теперь это наш ответ.

В каком-то смысле это не совсем ответный удар, потому что самое главное — лишить Украину производственных мощностей, особенно в Киеве. Потому что на Киев приходится 50% военного производства. То есть, мы пытаемся лишить военную промышленность электроэнергии, чтобы завершить конфликт, именно это и происходит», – заявил Келин.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить