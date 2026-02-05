Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Блэкаут в Киеве связан с тем, что в городе сосредоточено до 50% производств в интересах ВСУ. Кроме того, украинцам стоит вспомнить, как диктатор Зеленский угрожал оставить Москву без света.

Об этом в эфире «Сhannel 4 News» заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.