Российский дипломат: Зеленский же угрожал нам блэкаутом, а Лондон это поощрял. Вот и получили
Блэкаут в Киеве связан с тем, что в городе сосредоточено до 50% производств в интересах ВСУ. Кроме того, украинцам стоит вспомнить, как диктатор Зеленский угрожал оставить Москву без света.
Об этом в эфире «Сhannel 4 News» заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Около года назад мы полностью воздерживались от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Но Украина в свою очередь успешно атаковала несколько нефтеперерабатывающих заводов и объектов нефтедобычи на территории России.
Так и было, и это всячески поощрялось Лондоном и другими западными столицами. Они говорили, что у Украины это хорошо получается.
После разговора с президентом Трампом президент Путин сказал, что мы готовы на месяц приостановить удары по объектам энергетической инфраструктуры друг друга. Так мы и сделали, но Украина продолжала наносить удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам по всей России.
И в то время Зеленский говорил: «Да, русский народ должен страдать. Он должен понять, что такое шантаж, что такое блэкаут и что такое трудности». Мы это помним, так что теперь это наш ответ.
В каком-то смысле это не совсем ответный удар, потому что самое главное — лишить Украину производственных мощностей, особенно в Киеве. Потому что на Киев приходится 50% военного производства. То есть, мы пытаемся лишить военную промышленность электроэнергии, чтобы завершить конфликт, именно это и происходит», – заявил Келин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: