Популярный в прошлом веке рок-певец, а ныне живущий в Израиле иноагент Андрей Макаревич утверждает, что перестал получать авторские отчисления из России. Однако беглый предатель явно лукавит – просто схема была изменена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Денег уже несколько лет Россия мне не платит. Для них законов не существует и давно. Я успокоился на эту тему 100 лет назад. Авторское право у меня есть за пределами России. Но из-за пределов России их собирать… Потом, в России сейчас их не играют официально, так что нечего собирать», – пожаловался Макаревич в интервью «Радио Свобода» (медиа-группа признана иноагентом в РФ).

На самом деле за свои авторские, которые Российское авторское общество не выплачивает иноагентам, престарелый музыкант отчаянно боролся. В 2023 году он пытался через суд снять с себя статус иноагента и оспорить штрафы, которые на него налагают за то, что он не маркирует свои материалы предусмотренным законом способом.

И тот, и другой иск Макаревич проиграл, но штраф в 50 тыс руб певец выплатил. Теперь он решил пойти другим путем.

«Я могу сказать, что я вышел из Российского авторского общества после такого свинства, и являюсь членом израильского авторского общества, которое занимается сбором авторских отчислений по миру. Это, конечно, не те деньги, которые в 90-е в России приходили, но нормально, ничего, я не голодаю», – похвалился Макаревич.

В «Голубом огоньке» на Первом канале 1 января 2026 г. Был показан повтор музыкального номера 2021 года, где Леонид Агутин, Пелагея, Дмитрий Билан, Александр Градский исполняют песню «Мой друг лучше всех играет блюз». Андрей Макаревич значится автором текста этой песни. Сам он вместе с другими иноагентами выступал на антироссийском шоу на телеканале-иноагенте «Дождь».