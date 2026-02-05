Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия до сих пор воюет «со связанными руками», ограничивая себя в ударах по Украине. Американцы бы уже давно устроили ковровые бомбардировки, от городов не осталось бы и следа.

Об этом в эфире видеоблога «Dialogue Works» заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия до сих пор сражается со связанными за спиной руками. Она всё ещё ограничена в том, что может и чего не может делать. Вы не видели ковровых бомбардировок. Россия могла бы превратить Киев в Сектор Газа. Россия могла бы превратить любой украинский город в Сектор Газа или в Мосул. Если мы хотим повторить американский сценарий освобождения города, просто уничтожьте половину населения, разрушьте все здания, водрузите свой флаг и объявите, что освободили город. Россия так не воюет», – сказал Крапивник.

Однако в случае, если Европа решится на прямое столкновение, в отношении неё Россия будет действовать иначе.