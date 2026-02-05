Россия могла бы превратить любой город Украины в Сектор Газа, но воюет в бархатных перчатках, – офицер ВС США

Анатолий Лапин.  
05.02.2026 11:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 649
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия до сих пор воюет «со связанными руками», ограничивая себя в ударах по Украине. Американцы бы уже давно устроили ковровые бомбардировки, от городов не осталось бы и следа.

Об этом в эфире видеоблога «Dialogue Works» заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия до сих пор воюет «со связанными руками», ограничивая себя в ударах по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия до сих пор сражается со связанными за спиной руками. Она всё ещё ограничена в том, что может и чего не может делать. Вы не видели ковровых бомбардировок. Россия могла бы превратить Киев в Сектор Газа. Россия могла бы превратить любой украинский город в Сектор Газа или в Мосул.

Если мы хотим повторить американский сценарий освобождения города, просто уничтожьте половину населения, разрушьте все здания, водрузите свой флаг и объявите, что освободили город. Россия так не воюет», – сказал Крапивник.

Однако в случае, если Европа решится на прямое столкновение, в отношении неё Россия будет действовать иначе.

«Путин именно это и сказал европейцам: не думайте, что у вас получится то, что вы задумали. Что с вами будет? Бархатные перчатки будут сняты, и в ход пойдут стальные рукавицы. Так что имейте это в виду. Но я не думаю, что европейцы это понимают», – заявил Крапивник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить