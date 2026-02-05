Россия могла бы превратить любой город Украины в Сектор Газа, но воюет в бархатных перчатках, – офицер ВС США
Российская армия до сих пор воюет «со связанными руками», ограничивая себя в ударах по Украине. Американцы бы уже давно устроили ковровые бомбардировки, от городов не осталось бы и следа.
Об этом в эфире видеоблога «Dialogue Works» заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия до сих пор сражается со связанными за спиной руками. Она всё ещё ограничена в том, что может и чего не может делать. Вы не видели ковровых бомбардировок. Россия могла бы превратить Киев в Сектор Газа. Россия могла бы превратить любой украинский город в Сектор Газа или в Мосул.
Если мы хотим повторить американский сценарий освобождения города, просто уничтожьте половину населения, разрушьте все здания, водрузите свой флаг и объявите, что освободили город. Россия так не воюет», – сказал Крапивник.
Однако в случае, если Европа решится на прямое столкновение, в отношении неё Россия будет действовать иначе.
«Путин именно это и сказал европейцам: не думайте, что у вас получится то, что вы задумали. Что с вами будет? Бархатные перчатки будут сняты, и в ход пойдут стальные рукавицы. Так что имейте это в виду. Но я не думаю, что европейцы это понимают», – заявил Крапивник.
