Генерал США – киевлянам: Терпите, весной принудим Россию к сделке «в интересах Украины»

Анатолий Лапин.  
05.02.2026 13:01
  (Мск) , Киев
Просмотров: 689
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украине нужно продержаться только до весны, потом наступит «покращення».  

Об этом в эфире Kyiv Independent заявил бывший спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно продержаться только до весны, потом наступит «покращення».   Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я знаю, что сейчас тяжёлая зима, знаю, что они нанесли удар по энергетическим объектам, я всё понимаю, но я бы сказал, что нужно просто подождать ещё немного, и всё наладится. Как только наступит весна, преимущество будет на стороне Украины, а не России», – заявил Келлог, не объяснив, с чего вдруг весной все должно круто измениться.

Он уверяет: «Украина сохранится как государство, я в этом не сомневаюсь».

Келлог обещает, что США додавят Россию до прекращения СВО.

«У него большие экономические проблемы, у него проблемы внутри страны, проблемы с солдатами на фронте. И я думаю, ему придётся это осознать. Я думаю, его советники это понимают, уже начинают появляться первые признаки раскола. Он должен заключить сделку в своих интересах и в интересах Украины».

 

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить