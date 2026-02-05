Генерал США – киевлянам: Терпите, весной принудим Россию к сделке «в интересах Украины»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно продержаться только до весны, потом наступит «покращення».

Об этом в эфире Kyiv Independent заявил бывший спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я знаю, что сейчас тяжёлая зима, знаю, что они нанесли удар по энергетическим объектам, я всё понимаю, но я бы сказал, что нужно просто подождать ещё немного, и всё наладится. Как только наступит весна, преимущество будет на стороне Украины, а не России», – заявил Келлог, не объяснив, с чего вдруг весной все должно круто измениться.

Он уверяет: «Украина сохранится как государство, я в этом не сомневаюсь».

Келлог обещает, что США додавят Россию до прекращения СВО.