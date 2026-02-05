Макаревич: В СССР композиторы-евреи воровали американские хиты

Елена Острякова.  
05.02.2026 13:07
  (Мск) , Москва
Просмотров: 725
 
Вся советская эстрада была еврейской музыкой.

Об этом популярный в прошлом веке рок-певец, а ныне живущий в Израиле иноагент Андрей Макаревич заявил в интервью «Радио Свобода» (медиа-группа признана иноагентом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подавляющее большинство советских композиторов были евреи. В крови какая-то идиш-мелодика сидела. Хочешь – не хочешь, она вылезает все равно», – сказал Макаревич.

Не стоит считать, это «открытие» престарелого музыканта комплиментом стране, в которой он доживает свой век. В том же интервью Макаревич заявил, что вся советская эстрада является плагиатом, потому что Россия «не является частью свободного мира».

«Если еще в 40-е 50-е годы я вижу кучу музыки, просто содранной с американских хитов. Это было несложно, потому что коротковолновые радиоприемники не у всех были тогда. Так что опасений, что тебя поймают за руку, думаю, не было. Она была вторичной с самого начала эта музыка», – сказал Макаревич.

Все новости за сегодня



