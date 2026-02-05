Украинцы готовы смириться с потерей территорий ради прекращения войны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Он не ждет ничего хорошего от мирных переговоров, которые проходят сейчас в ОАЭ, обращая внимание, что в состав украинской делегации вошли некоторые участники стамбульской встречи 2022 года (имеется в виду Давид Арахамия).

«Как показало время, там они тогда пошли на практически страшные условия. Но тогда воля украинского народа, несмотря на желания украинской власти, не совпали. Увидим, как будет дальше. Часть населения имеет собственную точку зрения, но я подчеркиваю: это определенная часть популяции. А определенная часть населения готова потерять те территории, на которых они не живут, и оно им не жжет, потому что определенная доля украинского населения, все-таки, продолжает думать на уровне желудков», – сказал генерал.

По его словам, в составе украинской делегации есть «достаточно интересные и адекватные люди», но даже они не верят в положительный результат для Украины.