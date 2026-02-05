Мы не позволим разместить на Украине НАТОвские войска, — посол России в Лондоне

Анатолий Лапин.  
05.02.2026 11:01
  (Мск) , Киев
Просмотров: 95
 
Дзен, НАТО, Россия, Украина


Западный план о размещении войск стран НАТО на Украине после завершения боевых действий не согласовывался с Россией и является неприемлемым.

Об этом в эфире «Сhannel 4 News» заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не позволим разместить на территории Украины ни одно государство-член НАТО, ни его войска, потому что это будет ещё одна линия нападения на Россию.

Мы понимаем, что Украина хочет гарантий, нам тоже нужны гарантии безопасности. А лучшая гарантия безопасности в этой ситуации — это уверенность в том, что нам ничего не угрожает, что мы не ожидаем нападения со стороны НАТО или Украины…

Да, конечно, я видел статью в Finanсial Times, которая обсуждает поэтапное введение войск. Я могу только сказать, что с нами это вообще не обсуждалось», — заявил Келин.

