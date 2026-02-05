Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западный план о размещении войск стран НАТО на Украине после завершения боевых действий не согласовывался с Россией и является неприемлемым.

Об этом в эфире «Сhannel 4 News» заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

