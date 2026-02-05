Мы не позволим разместить на Украине НАТОвские войска, — посол России в Лондоне
Западный план о размещении войск стран НАТО на Украине после завершения боевых действий не согласовывался с Россией и является неприемлемым.
Об этом в эфире «Сhannel 4 News» заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы не позволим разместить на территории Украины ни одно государство-член НАТО, ни его войска, потому что это будет ещё одна линия нападения на Россию.
Мы понимаем, что Украина хочет гарантий, нам тоже нужны гарантии безопасности. А лучшая гарантия безопасности в этой ситуации — это уверенность в том, что нам ничего не угрожает, что мы не ожидаем нападения со стороны НАТО или Украины…
Да, конечно, я видел статью в Finanсial Times, которая обсуждает поэтапное введение войск. Я могу только сказать, что с нами это вообще не обсуждалось», — заявил Келин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: