Комполка ВСУ: Русские наводят панику в тылу. Нам приходится закрываться от своих
Далеко не все украинские части способны справиться с паникой, когда русские заходят в тыл.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
Ведущий поинтересовался, как работает тактика просачивания российских подразделений.
«Они просто прорисовывают маршруты, иногда и по одному, иногда группами малыми по два-три военнослужащих противника совершают проникновение. Что это дает? Во-первых, дает эффект паники, потому что не все подразделения наши могут стойко и непоколебимо держаться, когда есть противник в тылу», – признал украинский командир.
Он обратил внимание на еще одну проблему украинской обороны.
«А когда, знаете, закрываешься и от противника, и от соседа, потому что он предоставляет лживую информацию о работе своего подразделения, о состоянии, положении и так далее. Нет, не бывает так: населенный пункт, даже небольшой в одну улицу, длиной в километр, держать двумя позициями невозможно», – жалуется Ширяев.
