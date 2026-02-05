Комполка ВСУ: Русские наводят панику в тылу. Нам приходится закрываться от своих

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Далеко не все украинские части способны справиться с паникой, когда русские заходят в тыл.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

Ведущий поинтересовался, как работает тактика просачивания российских подразделений.

«Они просто прорисовывают маршруты, иногда и по одному, иногда группами малыми по два-три военнослужащих противника совершают проникновение. Что это дает? Во-первых, дает эффект паники, потому что не все подразделения наши могут стойко и непоколебимо держаться, когда есть противник в тылу», – признал украинский командир.

Он обратил внимание на еще одну проблему украинской обороны.