Казахстан – «Новая Африка» Макрона

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Франция пытается за счёт террора и переворотов вернуть потерянные колонии в Западной Африке. Одновременно Париж проводит колониальную политику в Средней Азии, повторяя то, что было сделано на «черном континенте».

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет обозреватель Айнур Курманов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По информации внешней разведки РФ, администрация Макрона сплела целую сеть заговоров с целью дестабилизации стран Сахеля, откуда французские компании и базы были изгнаны военно-патриотическими силами, пришедшими к власти несколько лет назад. Макрон дал санкцию на убийство известных африканских политиков и генералов.

Планировалось, к примеру устранить президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре во время провалившегося переворота в начале января, организованного, кстати французскими спецслужбами. Уже в конце января около 40 исламских террористов совершили атаку на аэропорт в столице Нигера, но были разгромлены силами Африканского корпуса ВС России и местных армейских частей.

При этом Париж предпринимает действия по раскачке ситуации в Мали и ЦАР, а также на Мадагаскаре, где планируется свержение президента. Фактически спецслужбы и коммандос бывшей метрополии действуют во всей франкоязычной Африке с задачей посеять хаос и вернуть к власти марионеточные режимы. А для этих целей привлекаются и исламские группировки в качестве оружия.

То есть политикой террора, заговоров, экономического удушения и поддержки исламистов Париж намерен остановить разрастание антиколониальной борьбы по всему континенту и не допустить укрепления Конфедерации государств Сахеля (АГС), пошедшей фактически по социалистическому пути, национализируя все шахты и месторождения, принадлежащие французским, немецким и американским корпорациям.

Эта хищническая империалистическая политика напрямую касается и постсоветского пространства, так как в Казахстане Макрон проводит активную экспансию французского капитала, стараясь захватить месторождения редкоземельных металлов, критических минералов и важную инфраструктуру. Франция пытается возместить за счёт ресурсов РК потерю месторождений урана, лития и золота и создать тут «Новую Африку».

И Астана помогает Парижу. Так, недавно был открыт завод по переработке урана с участием французской компании на месторождении Южный Торткудук в Туркестанской области. Теперь 2 тысячи тонн казахстанского топлива в год будет уходить по дешёвым ценам для французских АЭС. И это тогда, как Нигер пытается заставить Францию покупать уран по мировым рыночным ценам.

Более того, теперь корпорация ERAMET будет добывать литий в регионе Аральского моря, стремясь прикарманить залежи циркония и рутила. А компания SAFRAN ведет активные переговоры с правительством РК о добыче рения – металла, незаменимого в ВПК.

Елисейский дворец также пытается создать рычаги контроля манипулирования Акордой через программы «обучения» правительственных чиновников и выделения многомиллионных грантов от Французского агентства развития (AFD) для проведения «реформ» госуправления. Париж еще старается без мыла влезть и в консорциум по возведению первой и второй АЭС, хотя бы через участие в подрядных организациях.

Для этой цели AFD разрабатывает программу планирования управления водными ресурсами в бассейне озера Балхаш, на берегах которого планируется возводить АЭС, и гидросооружения водоёма и впадающих рек окажутся в собственности или под управлением Парижа и Брюсселя. Фактически этим устанавливается контроль за энергетическим сектором РК для блокировки любых совместных индустриальных проектов с РФ.