Кит Келлог инструктирует украинцев: Будьте хитрее, ждите расчленения России

В случае заключения мирного соглашения Украине ни в коем случае нельзя фиксировать российский статус Крыма и Донбасса – Киеву следует дожидаться удобного момента расчленения России по примеру Советского Союза.

Такие наставления эфире видеоблога Kyiv Independent озвучил бывший спецпредставитель США по Украине генерал Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Такое уже случалось в прошлом. И в таких случаях нужно просто сесть и реалистично оценить ситуацию. Удастся ли вернуть утраченные территории? Да или нет. Нужно ответить на этот вопрос. Как, например, с Крымом, который захватили в 2014 году. Нужно сделать так, чтобы они не признали его юридически, не сделали это в одночасье. Нужно, чтобы он остался де-факто.

Причина, по которой я это говорю, заключается в том, что во время Второй мировой войны прибалтийские государства: Литва, Эстония, Латвия не закрывали свои посольства здесь. И это было не сиюминутным решением, а фактически закреплённой позицией. Это то, что в Америке мы называли доктриной Уэллса. Доктрина Уэллса гласила: «Нет признания государства, нет и территории». Это было завоевано путём агрессии. Так было во время Второй мировой войны.

Я думаю, что здесь произойдёт то же самое. То же самое произошло, например, в конце Второй мировой войны, когда канцлер Германии Конрад Аденауэр хотел объединить Германию, он надеялся на объединение Германии как западной, так и восточной. Этого не произошло бы сразу, но произошло бы позже.

Я думаю, что нужно быть реалистом и понимать, что происходит на самом деле. Нельзя говорить, что мы хотим вернуть все территории, потому что этого, скорее всего, не произойдёт. Поэтому нужно довольствоваться тем, что есть в обоих случаях, не признавать их юридически. А со временем, возможно, ситуация изменится», – заявил Келлог.