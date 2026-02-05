«Наш европейский статус выше» – змагары глумятся над униженными в ПАСЕ российскими либералами

Белорусская политэмиграция получила гораздо больше прав в ПАСЕ, чем их российские коллеги.

Об этом заместитель главы «кабинета» самопровозглашенной «президентки Беларуси» Павел Латушко заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они получили статус платформы и рассматривают это как один из важнейших итогов минувшего года. Мы, кстати, почти два года имеем свою делегацию, как и все другие парламенты стран-членов Совета Европы.

У нас своя делегация в конгрессе местных органов власти СЕ. Видите, они фактически идут по нашим следам, но пока не достигли того, чего нам удалось достигнуть. Мы имеем право быть членами комитетов, можем вносить предложения и даже добиваться поправок в определенные резолюции. То есть у нас довольно широкие полномочия», – хвалился Латушко.