«Наш европейский статус выше» – змагары глумятся над униженными в ПАСЕ российскими либералами

Елена Острякова.  
05.02.2026 17:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 230
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Иноагенты, Общество, Оппозиция, ПАСЕ, Политика, Россия, Русофобия, Скандал


Белорусская политэмиграция получила гораздо больше прав в ПАСЕ, чем их российские коллеги.

Об этом заместитель главы «кабинета» самопровозглашенной «президентки Беларуси» Павел Латушко заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они получили статус платформы и рассматривают это как один из важнейших итогов минувшего года. Мы, кстати, почти два года имеем свою делегацию, как и все другие парламенты стран-членов Совета Европы.

У нас своя делегация в конгрессе местных органов власти СЕ. Видите, они фактически идут по нашим следам, но пока не достигли того, чего нам удалось достигнуть. Мы имеем право быть членами комитетов, можем вносить предложения и даже добиваться поправок в определенные резолюции. То есть у нас довольно широкие полномочия», – хвалился Латушко.

Действительно, если змагары провели у себя подобие выборов и сами выдвинули делегатов, то российских представителей напрамую назначало руководство ПАСЕ. «Хорошим русским» не только не выделили никакого помещения, но и будут выдавать пропуска всего четыре раза в год.

Метки: , ,

