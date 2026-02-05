Коц: «Нравится – не нравится, но Украине уготована такая судьба»

05.02.2026 14:03
  (Мск) , Киев
Просмотров: 897
 
Дзен


Украинцам следует забыть бредни о роли западной «витрины» и «форпоста», смирившись со статусом денацифицированной буферной зоны между НАТО и России.

Никакие европейские «гарантии безопасности» без согласования с РФ работать не будут. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Любое подписанное сегодня соглашение с этими нынешними политическими карликами, лилипутами европейскими, – может быть с лёгкостью дезавуировано в будущем, и останется Украина с кучей дронов, а шаровары поддерживать нечем будет. Налёты они могут организовать на нашу засечную черту, а содержать государство будет не на что», – сказал Коц.

Он добавил: «пусть она обижается, нравится это ей или нет, но Украине уготована судьба буфера между Россией и НАТО».

«Нам в этом буфере не нужен никакой тлеющий конфликт. При соблюдении наших условий, начиная от глобальной безопасности и заканчивая русским языком и Православной Церковью на Украине, мы больше других заинтересованы в спокойствии на Украине и готовы его гарантировать. А вообще – ну кто тебе может дать гарантии безопасности от ядерной державы?» – заявил Коц.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить