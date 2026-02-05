Коц: «Нравится – не нравится, но Украине уготована такая судьба»
Украинцам следует забыть бредни о роли западной «витрины» и «форпоста», смирившись со статусом денацифицированной буферной зоны между НАТО и России.
Никакие европейские «гарантии безопасности» без согласования с РФ работать не будут. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Любое подписанное сегодня соглашение с этими нынешними политическими карликами, лилипутами европейскими, – может быть с лёгкостью дезавуировано в будущем, и останется Украина с кучей дронов, а шаровары поддерживать нечем будет. Налёты они могут организовать на нашу засечную черту, а содержать государство будет не на что», – сказал Коц.
Он добавил: «пусть она обижается, нравится это ей или нет, но Украине уготована судьба буфера между Россией и НАТО».
«Нам в этом буфере не нужен никакой тлеющий конфликт. При соблюдении наших условий, начиная от глобальной безопасности и заканчивая русским языком и Православной Церковью на Украине, мы больше других заинтересованы в спокойствии на Украине и готовы его гарантировать. А вообще – ну кто тебе может дать гарантии безопасности от ядерной державы?» – заявил Коц.
