Украинцам следует забыть бредни о роли западной «витрины» и «форпоста», смирившись со статусом денацифицированной буферной зоны между НАТО и России.

Никакие европейские «гарантии безопасности» без согласования с РФ работать не будут. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любое подписанное сегодня соглашение с этими нынешними политическими карликами, лилипутами европейскими, – может быть с лёгкостью дезавуировано в будущем, и останется Украина с кучей дронов, а шаровары поддерживать нечем будет. Налёты они могут организовать на нашу засечную черту, а содержать государство будет не на что», – сказал Коц.

Он добавил: «пусть она обижается, нравится это ей или нет, но Украине уготована судьба буфера между Россией и НАТО».