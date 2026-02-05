Туск в Киеве похвастался богатым заработком Польши на бедах украинцев

Вадим Москаленко.  
05.02.2026 17:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 216
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


Замерзающая Украина продолжит работать испытательным полигоном для Запада.

В этом на встрече с премьером Польши Дональдом Туском в Киеве фактически признался украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Замерзающая Украина продолжит работать испытательным полигоном для Запада. В этом на встрече с премьером...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы будем увеличивать прием сжиженного газа на Украину, Польша уже работает над этим. Я благодарен польскому обществу за помощь Украине энергетическим оборудованием, в первую очередь, генераторами.

Значительную часть беседы мы сегодня посвятили программам обороны. Очень рассчитываем на дальнейшее участие Польши в программе PURL, которая позволяет нам иметь ПВО. Сейчас у США такой подход к отношениям с Европой – Вашингтон хочет видеть выгоду.

Мы готовимся вместе с Польшей изготавливать дроны и другое оружие. Это всё будет. Из-за войны наша страна сейчас предоставляет лучшую экспертизу того, какое оружие реально работает в современной войне, и что может помочь. Именно такое оружие мы должны изготавливать для защиты Европы», – сказал Зеленский.

В свою очередь, Дональд Туск похвастался, что Польша хорошо зарабатывает

«Мы все заработаем на строительстве общей безопасности и строительстве современного ВПК. Это хороший бизнес в будущем для Польши и Украины.

Также мы ещё обсудим, как увеличить наше энергетическое сотрудничество. Это очередной хороший пример того, что помощь может быть также хорошим экономическим началом для обеих сторон.

Украина нуждается в энергии, и Польша стала ключевым партнёром в поставках газа и преодолении вашего дефицита в энергетике. Мы можем сделать много всего ещё, потому что в этой ситуации мы не только помогаем друг другу, но и будем хорошо зарабатывать», – хвастался премьер.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить