Замерзающая Украина продолжит работать испытательным полигоном для Запада.

В этом на встрече с премьером Польши Дональдом Туском в Киеве фактически признался украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы будем увеличивать прием сжиженного газа на Украину, Польша уже работает над этим. Я благодарен польскому обществу за помощь Украине энергетическим оборудованием, в первую очередь, генераторами.

Значительную часть беседы мы сегодня посвятили программам обороны. Очень рассчитываем на дальнейшее участие Польши в программе PURL, которая позволяет нам иметь ПВО. Сейчас у США такой подход к отношениям с Европой – Вашингтон хочет видеть выгоду.

Мы готовимся вместе с Польшей изготавливать дроны и другое оружие. Это всё будет. Из-за войны наша страна сейчас предоставляет лучшую экспертизу того, какое оружие реально работает в современной войне, и что может помочь. Именно такое оружие мы должны изготавливать для защиты Европы», – сказал Зеленский.