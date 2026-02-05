Туск в Киеве похвастался богатым заработком Польши на бедах украинцев
Замерзающая Украина продолжит работать испытательным полигоном для Запада.
В этом на встрече с премьером Польши Дональдом Туском в Киеве фактически признался украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы будем увеличивать прием сжиженного газа на Украину, Польша уже работает над этим. Я благодарен польскому обществу за помощь Украине энергетическим оборудованием, в первую очередь, генераторами.
Значительную часть беседы мы сегодня посвятили программам обороны. Очень рассчитываем на дальнейшее участие Польши в программе PURL, которая позволяет нам иметь ПВО. Сейчас у США такой подход к отношениям с Европой – Вашингтон хочет видеть выгоду.
Мы готовимся вместе с Польшей изготавливать дроны и другое оружие. Это всё будет. Из-за войны наша страна сейчас предоставляет лучшую экспертизу того, какое оружие реально работает в современной войне, и что может помочь. Именно такое оружие мы должны изготавливать для защиты Европы», – сказал Зеленский.
В свою очередь, Дональд Туск похвастался, что Польша хорошо зарабатывает
«Мы все заработаем на строительстве общей безопасности и строительстве современного ВПК. Это хороший бизнес в будущем для Польши и Украины.
Также мы ещё обсудим, как увеличить наше энергетическое сотрудничество. Это очередной хороший пример того, что помощь может быть также хорошим экономическим началом для обеих сторон.
Украина нуждается в энергии, и Польша стала ключевым партнёром в поставках газа и преодолении вашего дефицита в энергетике. Мы можем сделать много всего ещё, потому что в этой ситуации мы не только помогаем друг другу, но и будем хорошо зарабатывать», – хвастался премьер.
