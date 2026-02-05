Русофобка Гопко схватилась за голову после визита в Сеул: Мы зря смеялись над КНДР

Игорь Шкапа.  
05.02.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1251
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Северная Корея долгое время была объектом украинских насмешек, но ее военное производство и армия демонстируют свою эффективность.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады русофобка-галичанка Анна Гопко.

«Сейчас это уже война в Европе. И сейчас это уже ось зла, потому что Северная Корея смогла, как бы все ни смеялись и говорили: «Да что там у той Северной Кореи?.. У них нет там заводов, ничего». Но за эти четыре года Северная Корея дала 40% разных боеприпасов. Она помогла России. Она запустила новые заводы. Они производят современные дроны.

Все смеялись, мол, что там те солдаты северокорейские. Но они помогли России в Курской операции. Они в аэроразведке участвуют. Их инструкторы, инженеры приезжают и готовятся», – указала экс-депутат.

Она говорит, что была в Южной Корее в прошлом году и спросила там, смогут ли они отразить одновременный удар сотен дронов и баллистических ракет.

«Сказали, что нет. То есть они даже сейчас уже понимают, что Северная Корея благодаря технологиям, которые она получает в России, заводам, которые восстанавливает и масштабирует (а это и ядерные технологии, касается и Китая), что ось зла готовится не только для борьбы в Индо-Тихоокеанском регионе регионе против Японии», – переживает бандеровка.

