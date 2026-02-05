Зеленский потребовал от Польши грабить российские танкеры в Балтике

Вадим Москаленко.  
05.02.2026 18:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 296
 
Вооруженные силы, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Польша должна не только добиваться конфискации замороженных российских активов, но и грабить проходящие по Балтийскому морю российские торговые суда.

Об этом на встрече с премьером Польши Дональдом Туском в Киеве заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша должна не только добиваться конфискации замороженных российских активов, но и грабить проходящие по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы собираемся заканчивать эту войну реально надёжными гарантиями безопасности для Украины. Это гарантии для всего региона. Самое главное – Россия не должна получить никакой награды за агрессию.

Война должна закончиться так, чтобы у России не было желания снова начинать агрессию против Украины или других стран Европы. Благодарим Польшу за поддержку этого», – вещал Зеленский.

«Мы ожидаем, что Польша и дальше будет поддерживать все меры давления ЕС на агрессора. Это касается, в том числе, и решения по блокировке российских нефтяных танкеров. Мы должны действовать так, чтобы можно было конфисковать российскую нефть.

Также важно, чтобы 20 пакет санкций ЕС стал реально сильным – и вынуждал Россию закончить войну. Также благодарим Польшу за принципиальную позицию по российским активам, которые должны работать на защиту от России и восстановление после России», – распинался диктатор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить