Зеленский потребовал от Польши грабить российские танкеры в Балтике

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша должна не только добиваться конфискации замороженных российских активов, но и грабить проходящие по Балтийскому морю российские торговые суда.

Об этом на встрече с премьером Польши Дональдом Туском в Киеве заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы собираемся заканчивать эту войну реально надёжными гарантиями безопасности для Украины. Это гарантии для всего региона. Самое главное – Россия не должна получить никакой награды за агрессию. Война должна закончиться так, чтобы у России не было желания снова начинать агрессию против Украины или других стран Европы. Благодарим Польшу за поддержку этого», – вещал Зеленский.