Зеленский потребовал от Польши грабить российские танкеры в Балтике
Польша должна не только добиваться конфискации замороженных российских активов, но и грабить проходящие по Балтийскому морю российские торговые суда.
Об этом на встрече с премьером Польши Дональдом Туском в Киеве заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы собираемся заканчивать эту войну реально надёжными гарантиями безопасности для Украины. Это гарантии для всего региона. Самое главное – Россия не должна получить никакой награды за агрессию.
Война должна закончиться так, чтобы у России не было желания снова начинать агрессию против Украины или других стран Европы. Благодарим Польшу за поддержку этого», – вещал Зеленский.
«Мы ожидаем, что Польша и дальше будет поддерживать все меры давления ЕС на агрессора. Это касается, в том числе, и решения по блокировке российских нефтяных танкеров. Мы должны действовать так, чтобы можно было конфисковать российскую нефть.
Также важно, чтобы 20 пакет санкций ЕС стал реально сильным – и вынуждал Россию закончить войну. Также благодарим Польшу за принципиальную позицию по российским активам, которые должны работать на защиту от России и восстановление после России», – распинался диктатор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: