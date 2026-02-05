Трамп обрёк своего богатого однокурсника на долгие и тщетные поиски лития на Украине

Елена Острякова.  
05.02.2026 18:55
  (Мск) , Москва
Передача права на разработку крупного украинского литиевого месторождения «Добра» американскому бизнесмену Рональду Лауде никак не повлияет на мировой рынок.

Об этом эксперт по энергетике Александр Фролов заявил в интервью каналу «Геоэнергетика.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас просто якобы близки к урегулированию бюрократических процедур, необходимых для начала геолого-разведочных работ. То есть добычу там вести не будут. Потому что это крупнейшее месторождение лития, как некоторые писали… На самом деле это месторождение крупное пока лишь только на бумаге. Предполагается, что там десятки миллионов тонн руды, содержащей литий. Но уточнений нет.

То есть, месторождение нашли, но что конкретно, в каких объемах, как залегает, нужно еще уточнять», – сказал Фролов.

Геологоразведка должна занять 10-15 лет, при этом эксперт пошутил, что «Украина весьма эффективна в освоении денег на геологоразведку, в результате которой добыча падает».

Как утверждает New York Times, Рональд Лаудер, которому передано месторождение «Добра» является однокурсником президента США Дональда Трампа.

