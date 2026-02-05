Атака на Приднестровье может обернуться для Украины вторжением войск КНДР из Белоруссии – Коц
Молдавия должна понимать, что в случае, если она при поддержке Украины пойдет на провокацию в Приднестровье, ее ждет уничтожение энергетической, портовой и иной инфраструктуры, а Украина столкнется с открытием второго фронта. Например, из Белоруссии зайдут войска союзной КНДР.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«С одной стороны, Молдавия в 26-м году увеличила практически на треть свой военный бюджет. С другой стороны, её возможности боевые от этого не сильно увеличатся. Всякий раз, когда эксперты обсуждают потенциал Кишинёва и Тирасполя, сравнение идёт как-то не в сторону Молдавии. Но если предположить, что украинцы бы начали с массированного налёта на места дислокации армии Приднестровья и российских миротворцев, обязательно захватили бы Молдавскую ГРЭС, которая на границе как раз находится.
Чем всё это грозит? Ну, в Приднестровье, на секундочку, проживает более 200 тысяч граждан России – и любая агрессия против наших граждан не может быть оставлена без ответа», – подчеркнул он.
«Да, у нас нет ни воздушного коридора, ни сухопутного коридора в республику, поэтому, конечно, как в 2008 году в Цхинвале мы помочь не сможем. При этом, ну, в Кишинёве должны как-то осознавать, что, Молдавия автоматически станет стороной конфликта со всеми вытекающими.
Вот они увидели блэкаут, да? Это только малая толика, что их может ждать. Это и удары по политическим центрам, по военным центрам, это, безусловно, атаки на критическую инфраструктуру, в том числе и, кстати, на ГРЭС, в случае её захвата, это вынос портовой инфраструктуры на Дунае…
А Украина в этом случае должна думать, а не откроется ли у неё на территории где-нибудь второй фронт в случае вторжения в Приднестровье. Ну, например, я сейчас фантазирую, широкое наступление из Белоруссии с участием союзных сил КНДР, к примеру», – заявил Коц.
