Молдавия должна понимать, что в случае, если она при поддержке Украины пойдет на провокацию в Приднестровье, ее ждет уничтожение энергетической, портовой и иной инфраструктуры, а Украина столкнется с открытием второго фронта. Например, из Белоруссии зайдут войска союзной КНДР.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С одной стороны, Молдавия в 26-м году увеличила практически на треть свой военный бюджет. С другой стороны, её возможности боевые от этого не сильно увеличатся. Всякий раз, когда эксперты обсуждают потенциал Кишинёва и Тирасполя, сравнение идёт как-то не в сторону Молдавии. Но если предположить, что украинцы бы начали с массированного налёта на места дислокации армии Приднестровья и российских миротворцев, обязательно захватили бы Молдавскую ГРЭС, которая на границе как раз находится. Чем всё это грозит? Ну, в Приднестровье, на секундочку, проживает более 200 тысяч граждан России – и любая агрессия против наших граждан не может быть оставлена без ответа», – подчеркнул он.