История с недельным энергетическим перемирием стала успехом Кремля, ведь Дональд Трамп публично оценил, что русские выдержали свое обещание.

Поэтому Украине нужно ежедневно влиять на американского президента, заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко.

По его словам, нужно как-то убедить Трампа, что удары по украинской энергетике негативно отразятся на переговорах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как показывает практика, на Трампа можно и нужно влиять. Поэтому, если сейчас пассивно воспринимать эту ситуацию и сказать «Ай-ай-ай, какой плохой Трамп, он играет стороне Путина», мы признаем победу Путина. И тогда нужно вообще выходить из переговорного процесса и ничего не делать. Я считаю, это будет ошибкой. Весь опыт взаимодействия с Трампом показывает: за Трампа нужно бороться каждый день. Трампу не надо верить на слово, тем более Путину не надо верить на слово.

Надо постоянно быть готовым к тому, что Россия может тайно, как это случилось и сейчас, воздействовать на Трампа, подсовывать ему манипулятивную информацию, либо, наоборот, включать его в такого рода манипулятивные комбинации», – страдает Фесенко.