Галичанка-русофобка: Рютте на руинах ТЭС – это унижение НАТО
НАТО пора закрыть небо над Украиной, а не выражать слова поддержки.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады русофобка-галичанка Анна Гопко.
«Нужно не Рютте показывать разрушения поврежденной ТЭС, а требовать от стран НАТО закрывать небо, усилить ПВО. Как бы мы не унижали НАТО, это определенный приговор для альянса, когда генсек приезжает с пустыми руками в Украину и фотографируется возле этих повреждений», – сказала экс-депутат.
Ведущий опешил от такой наглости, заметив, что Украина не может навязать свою волю Североатлантическому альянсу.
«Если Украина не будет требовать, и Россия продолжит уничтожать украинский народ, критическую энергоинфраструктуру, тогда возрастут угрозы для стран НАТО захвата их РФ. И это совершенно четкая причинно-следственная связь. Недофинансирование сейчас, потому что нам могли дать значительно большее финансирование, гораздо больше ракет», – стращала грантоедка.
