Галичанка-русофобка: Рютте на руинах ТЭС – это унижение НАТО

НАТО пора закрыть небо над Украиной, а не выражать слова поддержки.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады русофобка-галичанка Анна Гопко.

«Нужно не Рютте показывать разрушения поврежденной ТЭС, а требовать от стран НАТО закрывать небо, усилить ПВО. Как бы мы не унижали НАТО, это определенный приговор для альянса, когда генсек приезжает с пустыми руками в Украину и фотографируется возле этих повреждений», – сказала экс-депутат.

Ведущий опешил от такой наглости, заметив, что Украина не может навязать свою волю Североатлантическому альянсу.