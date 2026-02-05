Зеленский пытается обманом добиться от Путина признания своей легитимности

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Диктатор Зеленский пытается добиться от России фактического признания своей легитимности как президента.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский нелегитимен, но постоянно продлевает военное положение и этим пытается как-то обосновать свою легитимность. Ну и потом, он опирается на западную сторону, которая считает его президентом. Даже Индия и Китай, они же его признают президентом. Он может апеллировать к этому. Он сейчас поднял вопрос о том, чтобы в России официально признали его легитимность. И если где-то в третьей стране произойдет встреча Зеленского с Путиным, то она сама по себе уже будет фактом признания Зеленского легитимным», – сказал Безпалько.

По его словам, Зеленский будет всячески изворачиваться, чтобы добиться передышки для Украины, остановив российские удары.

«Это именно то, что является сейчас наиболее эффективным – удары по инфраструктуре, по энергетике. Это именно то, что хочет прекратить Зеленский. Для Зеленского сейчас задача максимум – это не мирное урегулирование, не разграничение территорий, не прекращение войны, гибели людей. Для него главное сейчас – прекратить вот эти самые эффективные удары по энергетике, по инфраструктуре», – сказал Безпалько.

По его словам, для России проблема не только в отсутствии легитимного руководства Украины – история показала, что в Киеве всегда готовы обмануть.