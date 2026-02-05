Зеленский пытается обманом добиться от Путина признания своей легитимности

Максим Столяров.  
05.02.2026 15:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1260
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Диктатор Зеленский пытается добиться от России фактического признания своей легитимности как президента.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский нелегитимен, но постоянно продлевает военное положение и этим пытается как-то обосновать свою легитимность. Ну и потом, он опирается на западную сторону, которая считает его президентом. Даже Индия и Китай, они же его признают президентом. Он может апеллировать к этому.

Он сейчас поднял вопрос о том, чтобы в России официально признали его легитимность. И если где-то в третьей стране произойдет встреча Зеленского с Путиным, то она сама по себе уже будет фактом признания Зеленского легитимным», – сказал Безпалько.

По его словам, Зеленский будет всячески изворачиваться, чтобы добиться передышки для Украины, остановив российские удары.

«Это именно то, что является сейчас наиболее эффективным – удары по инфраструктуре, по энергетике. Это именно то, что хочет прекратить Зеленский. Для Зеленского сейчас задача максимум – это не мирное урегулирование, не разграничение территорий, не прекращение войны, гибели людей. Для него главное сейчас – прекратить вот эти самые эффективные удары по энергетике, по инфраструктуре», – сказал Безпалько.

По его словам, для России проблема не только в отсутствии легитимного руководства Украины – история показала, что в Киеве всегда готовы обмануть.

«Для России проблема в том, что даже если трижды легитимный президент что-то подпишет, это совсем не означает того, что это все будет исполняться. Сколько было договоров, которые подписывались высокими сторонами, но из которых потом просто выходили в одностороннем порядке», – напомнил Безпалько.

