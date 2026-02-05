Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина улучшает свои переговорные позиции ударами по Белгороду.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с бежавшим из России и признанным иноагентом либеральным телеведущим Евгением Киселевым заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко.

Ведущий порадовался, что в результате украинского удара по Белгороду в городе начались проблемы со светом и злорадно предположил, что «это наиболее конструктивный способ ведения переговоров».