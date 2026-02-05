Зе-политолог сокрушается, что ВСУ терроризируют лишь Белгород, а не Москву

Украина улучшает свои переговорные позиции ударами по Белгороду.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с бежавшим из России и признанным иноагентом либеральным телеведущим Евгением Киселевым заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко.

Ведущий порадовался, что в результате украинского удара по Белгороду в городе начались проблемы со светом и злорадно предположил, что «это наиболее конструктивный способ ведения переговоров».

«Ну, это не способ ведения переговоров, скорее, создание наиболее благоприятного фона для ведения переговоров. Но понимаете, здесь в любом случае будет неравнозначность. Белгород – это Белгород, а Киев – это Киев. И здесь, к сожалению, масштабы российских ударов гораздо больше, чем удары по Белгороду или, может быть, по другим каким-то регионам», – сожалеет Фесенко.

