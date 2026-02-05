Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США обвинил Брюссель во вмешательстве в президентские выборы в Молдове.

Он выпустил отчёт о вмешательстве Еврокомиссии в электоральные процессы в разных странах Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, за месяц до президентских выборов 2024 года в Молдове «Хаб поддержки ЕС» провел двухдневный саммит, где Кишиневу было рекомендовано использовать Закон о цифровых услугах (DSA), ограничивая политический контент.

«Обсуждение включало «лучшие практики» цензурирования предполагаемой дезинформации с особым акцентом на Закон о цифровых услугах (DSA), хотя он не распространяется на Молдову, не являющуюся членом ЕС», – говорится в документе.

Публикация отчета вызвала живейший отклик.

«Создали совокупность НПО-фактчекеров (как звучит!), и эти товарищи контролировали любой текст, любое выступление – и сразу же отправляли жалобы в администрацию соцсетей. Эти компании вынуждены были реагировать и сразу же сносить те аккаунты, которые представлялись им опасными. То есть выборы, по мнению комитета США, и в Румынии, и в Молдове были фактически сфальсифицированы Еврокомиссией, которая установила тотальную цензуру в интернете», – заявил в своем видеоблоге оппозиционный депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

Экс-министр юстиции Станислав Павловский полагает, что зачастую подцензурные нарративы просто выдумывались.

«Им сразу же затыкали рот: ты путинист, ты пророссийский, ты против Европейского Союза, ты против демократии и так далее. Это является полным абсурдом», – возмущается Павловский.

Скрывающаяся от заочного приговора оппозиционерка Марина Таубер призвала провести международное расследование на предмет легитимности президента Молдовы Майи Санду.

«Санду — нелегитимный президент. Нас годами кормили сказками о «внешних угрозах» — постоянно указывая пальцем в одну сторону. Но сегодня на столе — факты: реальное давление на информационное пространство в разгар подготовки к выборам 2024 года осуществлялось со стороны Еврокомиссии», – заявила Таубер.

«Так вот с этого момента и отношение со стороны США нужно рассматривать именно сквозь эту призму. И не удивляться высоким пошлинам, отмене выдачи иммиграционных виз и другим решениям американцев. Для Штатов фальсификация результатов выборов всегда была тягчайшим преступлением. И нам еще предстоит в этом убедиться на собственном примере», – предрекает телеведущая Людмила Бельченкова.

Однако надежды поквитаться с узурпаторшей могут и не оправдаться. Практически одновременно с публикацией отчета Конгресс принял решение о выделении Молдове 36,5 млн долларов на национальную безопасность. Сфера применения этих средств: энергобезопасность, кибербезопасность, устойчивость и другие приоритеты, связанные с национальной безопасностью.