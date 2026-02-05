Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцам не следует мечтать, что война с Россий закончится – она будет длиться постоянно. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире телеканала «Киев» заявил участник войны с Россией Николай Мельник.

В студии поднял тему недавнего интервью Зе-гауляйтера Николаевской области Виталия Кима, который рассказал западным СМИ, что украинцы очень устали и хотели бы вернуться к прежней мирной жизни даже ценой потери территорий.

Ведущая рассказала, что получила письмо от женщины, которая написал, что готова согласиться на что угодно, лишь бы ее муж вернулся с фронта.

Мельник, явно недовольный такими настроениями, отрезал:

«Думаю, если бы эту женщину спросили, готова ли она для перемирия переехать на территорию, которая окажется под РФ, ее мнение сразу бы изменилось», – утверждает боевик.

Он назвал «дешевыми спекуляциями» слова, что люди хотят вернуться в мирное прошлое.

«Все, забудьте о нем. Наше будущее – это неадекватный сосед на востоке, с которым мы будем перманентно воевать. Можете мне не верить. Я к этому привык. Я и в 14-м говорил, что эта война на очень долго», – заявил бывший военный.

По его словам, прежних отношений с Россией уже тоже не вернуть.