«Какой мир? Готовить детей к вечной войне с Россией!» – укро-боевик поучает губернатора Николаева

Игорь Шкапа.  
05.02.2026 15:32
Украинцам не следует мечтать, что война с Россий закончится – она будет длиться постоянно. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире телеканала «Киев» заявил участник войны с Россией Николай Мельник.

В студии поднял тему недавнего интервью Зе-гауляйтера Николаевской области Виталия Кима, который рассказал западным СМИ, что украинцы очень устали и хотели бы вернуться к прежней мирной жизни даже ценой потери территорий.


Ведущая рассказала, что получила письмо от женщины, которая написал, что готова согласиться на что угодно, лишь бы ее муж вернулся с фронта.

Мельник, явно недовольный такими настроениями, отрезал:

«Думаю, если бы эту женщину спросили, готова ли она для перемирия переехать на территорию, которая окажется под РФ, ее мнение сразу бы изменилось», – утверждает боевик.

Он назвал «дешевыми спекуляциями» слова, что люди хотят вернуться в мирное прошлое.

«Все, забудьте о нем. Наше будущее – это неадекватный сосед на востоке, с которым мы будем перманентно воевать. Можете мне не верить. Я к этому привык. Я и в 14-м говорил, что эта война на очень долго», – заявил бывший военный.

По его словам, прежних отношений с Россией уже тоже не вернуть.

«Надо думать не о том, чтобы вернуть прошлое, – возможно, оно было не такое уж плохое, – а как сделать так, чтобы наши дети не погибли в очередной войне. И ответ только один: сделать государство, которое может воевать еще лучше, чем сейчас, и научить своих детей, как выжить в будущем», – наставлял бандеровец.

