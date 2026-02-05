Немецкий журналист: Бандеровщину переговорами не победить – армия России должна показать неоспоримый успех

Максим Столяров.  
05.02.2026 15:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 507
 
Денацификация, Дзен, Политика, Украина


Если Россия собирается добиться реальной денацификации Украины, ей придётся одержать военную победу, и провести аналог Нюрнбергского процесса.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил немецкий журналист Патрик Бааб, один из первых иностранцев, побывавших на новых территориях, воссоединенных с Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российская интеллигенция ссылается на Нюрнбергский процесс. Они считают, что нечто подобное нужно сделать и на Украине, то есть заменить украинскую элиту. А в ней засели украинские ультранационалисты и фашисты: в силовых структурах, спецслужбах, армии и администрации.

Вот в чем дело. Они хотят это изменить. Хотят сделать общество более нейтральным, в том числе в культурном плане. И образцом для денацификации является именно Нюрнбергский процесс», – сказал Бааб.

«Ну, тут надо признать, что с этим есть некоторые проблемы. Потому что Нюрнбергский процесс стал возможен только после полного военного поражения нацистской Германии.

Союзники смогли навязать свою волю элите и поставить на ключевые посты в Германии новых людей, а прежних убрать. Я не вижу даже теоретической возможности того, что мирное урегулирование, приемлемое для российской стороны, будет приемлемо и для украинской, которая добровольно согласится на что-то из этого без военного поражения.

Поэтому если Россия действительно имеет в виду именно денацификацию, то почти единственный способ добиться этого – военное поражение Украины», – добавил он.

