Немецкий журналист: Бандеровщину переговорами не победить – армия России должна показать неоспоримый успех

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Россия собирается добиться реальной денацификации Украины, ей придётся одержать военную победу, и провести аналог Нюрнбергского процесса.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил немецкий журналист Патрик Бааб, один из первых иностранцев, побывавших на новых территориях, воссоединенных с Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Российская интеллигенция ссылается на Нюрнбергский процесс. Они считают, что нечто подобное нужно сделать и на Украине, то есть заменить украинскую элиту. А в ней засели украинские ультранационалисты и фашисты: в силовых структурах, спецслужбах, армии и администрации. Вот в чем дело. Они хотят это изменить. Хотят сделать общество более нейтральным, в том числе в культурном плане. И образцом для денацификации является именно Нюрнбергский процесс», – сказал Бааб.