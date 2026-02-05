Новые линии раскола рвут Украину после языковых и религиозных

На Украине обостряются противоречия между различными категориями общества.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

Ему задали вопрос, он видит больше предпосылок распада или все же консолидации Украины.

«На сегодняшний день пока что про консолидацию вот именно на этом этапе говорить достаточно сложно. В первые дни войны можно было говорить о консолидации Украины как таковой, но сейчас слишком много противоречий в обществе.

И как мне говорят социологи, с которыми я общаюсь, которые проводят не рейтингование, а именно фокус-групповые исследования, чтобы определить настроение, что сейчас линия противостояния проходит не только между Западом и Востоком, не только между русскоязычными, украиноязычными, сторонниками УПЦ, ПЦУ и прочее, а уже проходит между солдатами, которые воевали на передке и теми, которые в тылу находились, между мамами мальчиков и мамами девочек, между теми, кто уехал и теми, кто остались», – сказал политолог.