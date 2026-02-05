«Трамп планирует поочерёдно расправиться с Россией и Китаем» – немецкий журналист
Трамп пытается сладкими обещаниями разделить Россию и Китай, потому что понимает, что победить их вместе невозможно.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил немецкий журналист Патрик Бааб, один из первых иностранцев, побывавших на новых территориях, воссоединенных с Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«План Белого дома заключается в том, чтобы отдалить Россию от Китая и заключить с ней новые соглашения относительно Арктики, арктических полезных ископаемых и всего такого.
Это не то, чего хотят европейцы. И русские очень осторожны, они не хотят разрывать отношения с Китаем, потому что Китай – опора России в этой войне. Потому что Пекину не нужна слабая страна на севере, находящаяся под влиянием США, а Россия нужна Китаю, как хранилище полезных ископаемых на будущее.
Американцы из команды Трампа понимают, что Америка слишком слаба, чтобы одновременно поставить на колени Москву и Пекин. Поэтому они хотят разделить их», – сказал Бааб.
«Поэтому Путин заявил: да, мы можем заключать сделки, но вы должны выполнить требования России по Украине. Российская сторона не уступит ни на йоту.
Вот в чем трудность – объяснить это европейским союзникам, которые больше не союзники, а только рабы Америки. Идея Трампа заключается в том, что мы пытаемся сблизиться с российской стороной, заключать сделки, и в то же время Европа должна оказывать давление на Россию. Это своего рода разделение обязанностей», – журналист фактически подтвердил версию игры в «злого» и «доброго полицейского».
