Трамп пытается сладкими обещаниями разделить Россию и Китай, потому что понимает, что победить их вместе невозможно.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил немецкий журналист Патрик Бааб, один из первых иностранцев, побывавших на новых территориях, воссоединенных с Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«План Белого дома заключается в том, чтобы отдалить Россию от Китая и заключить с ней новые соглашения относительно Арктики, арктических полезных ископаемых и всего такого. Это не то, чего хотят европейцы. И русские очень осторожны, они не хотят разрывать отношения с Китаем, потому что Китай – опора России в этой войне. Потому что Пекину не нужна слабая страна на севере, находящаяся под влиянием США, а Россия нужна Китаю, как хранилище полезных ископаемых на будущее. Американцы из команды Трампа понимают, что Америка слишком слаба, чтобы одновременно поставить на колени Москву и Пекин. Поэтому они хотят разделить их», – сказал Бааб.