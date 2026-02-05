Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Накануне начала российской СВО Владимир Зеленский собрал главных олигархов страны и убеждал их, что войны не будет.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

Ведущий зачитал вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался, была ли неизбежна война, учитывая взятую Киевом на вооружение идеологию анти-России.