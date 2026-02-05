Наглые кривляния Зеленского перед Путиным вышли боком Украине – Бондаренко
Накануне начала российской СВО Владимир Зеленский собрал главных олигархов страны и убеждал их, что войны не будет.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.
Ведущий зачитал вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался, была ли неизбежна война, учитывая взятую Киевом на вооружение идеологию анти-России.
«Война – это всегда последний довод королей, последний аргумент. И многие, которые накликали войну, не верили в то, что война будет реальностью. Они считали, что Путин не рискнёт. Они пытались его брать на слабо, что называется. При этом не верили, что война возможна.
Тот же Зеленский не верил до конца. Он и Ермак в 12 ночи за 4 часа до начала войны убеждали всех, причём с пеной у рта, что не будет никакой войны, мы точно знаем, у нас точная информация, что войны не будет.
Я напомню, что вечером накануне войны в офисе президента собирали представителей украинского крупного бизнеса. Там были Ахметов (признан террористом в РФ), Герега, Новинский, Пинчук и так далее. И всем говорили – не паникуйте, всё будет нормально, никакой войны не будет, мы узнавали. Поэтому задача была, что надо максимально-максимально выпендриваться, условно, – всё равно ничего не последует», – рассказал Бондаренко.
